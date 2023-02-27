السوداني يهاتف ذوي الشهيد الدكتور أحمد طلال ويؤكد متابعته الشخصية للقضية

2023/02/27 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يهاتف ذوي الشهيد الدكتور أحمد طلال ويؤكد متابعته الشخصية للقضيةيتبع..





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