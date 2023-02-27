سرايا السلام: قواتنا هي الماسكة للمطعم التركي منذ تظاهرات تشرين ولغاية الآن

2023/02/27 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت قوات (سرايا السلام) التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، ان "المطعم التركي" تم تسليمه الى الشرطة الاتحادية نافية تسليمه الى "الحشد الشعبي".

وقال القيادي بالسرايا مرتضى البهادلي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "البوابة الرئيسية لبناية المطعم التركي كانت تحت حماية وادارة قوات حفظ النظام، وتم تسليمها إلى قوات الشرطة الاتحادية وبالشراكة مع سرايا السلام.

واضاف، ان "أنباء تسليم بناية المطعم التركي للحشد الشعبي عارية عن الصحة" لافتاً الى ان "المطعم تحت حماية وادارة سرايا السلام منذ انتهاء أحداث تشرين 2019 وحتى الآن".

واشار الى ان "قوات السرايا تدير البناية بسيطرة وتنسيق مع المنظومة الامنية، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وقطع الطريق امام اي محاولات لاثارة وزعزعة الوضع الداخلي".

وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من اليوم ، بانتشار قوات (سرايا السلام) التابعة للتيار الصدري، داخل المطعم التركي (المكان الرمزي لإحتجاجات تشرين في العراق عام 2019)، قرب جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد في خطوة استباقية لمنع دخول أي قوة أخرى غيرها داخل المكان.

وكانت القوات الأمنية، قطعت صباح اليوم، جسر الجمهورية وسط بغداد، والطرق المؤدية الى مبنى مجلس النواب من جهتي كرادة مريم ووزارة الخارجية، لخروج تظاهرة رافضة لتعديل قانون الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الجاري.

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