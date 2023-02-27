2023/02/27 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3MS6cmh0VW4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امنية عراقي تتحقق بعد 50 عاما من الحرمان | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امنية عراقي تتحقق بعد 50 عاما من الحرمان | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).