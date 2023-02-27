شاهد بالفيديو.. الصمت العراقي يحرك رسالة عاجلة إلى بلاسخارت و ديالى تشعل الغضب | الحصاد الإخباري

2023/02/27 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hj3wKRazfEk

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