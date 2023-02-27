2023/02/27 | 20:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0iWItgGVL2o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين الجلاد والضحية… شوفينية البعث البائد تنهض من جديد على أيدي الولائيين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بين الجلاد والضحية… شوفينية البعث البائد تنهض من جديد على أيدي الولائيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).