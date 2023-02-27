2023/02/27 | 20:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9NsRfeQ-C5I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرد يفقد وعيه بسبب إجباره على شرب الكحول وضربه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرد يفقد وعيه بسبب إجباره على شرب الكحول وضربه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).