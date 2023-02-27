توب 5: تعزيزات إسرائيلية بالضفة الغربية.. وأردوغان يعتذر وسط مطالب باستقالته

2023/02/27 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إرسال الجيش الإسرائيلي ثلاث كتائب لزيادة التفتيش الأمني في نابلس، وطلب أردوغان العفو بعد تأخر جهود المساعدة والإنقاذ من الزلزال، واتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن أيرلندا الشمالية بعد البريكست، وصولا إلى تحديد ناسا موعد تجربة الإطلاق المقبلة لمهمة "Crew 6" التي تضم الإماراتي سلطان النيادي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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