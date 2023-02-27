2023/02/27 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، أن هناك مشروعاً لتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية على الشرائح الفقيرة والمتوسطة.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك توجهاً لدى الحكومة العراقية وتأكيداً من رئيس الوزراء على أهمية الاهتمام بقطاع السكن ضمن البرنامج الوزاري"، مؤكداً أن "هناك مشروع توزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية على الشرائح الفقيرة والمتوسطة".

وأضاف مجيد، أن "هناك أيضاً تنسيقاً عالي المستوى مع الهيئة الوطنية للاستثمار"، مشيراً إلى أن "مقر الهيئة شهد زيارة لرئيس مجلس الوزراء، حيث أكد على قطاع السكن والمجمعات السكنية، هو محط اهتمام الحكومة العراقية ومن ضمن أولوياتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه حكومي لتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية لهذه الشرائح ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه حكومي لتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية لهذه الشرائح ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).