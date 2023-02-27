2023/02/27 | 21:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OT98Cb5lkJc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يؤكد لمنظمة الشفافية الدولية ، إصرار الحكومة على وضع حد للفساد.. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يؤكد لمنظمة الشفافية الدولية ، إصرار الحكومة على وضع حد للفساد.. وملفات اخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).