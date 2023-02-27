2023/02/27 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء إعلان قناة الشعائر الفضائية، منذ أيام عن نيتها إنتاج فيلم سينمائي بعنوان "شجاعة أبو لؤلؤة"، كرد على ما يبدو على إعلان قناة "إم بي سي" عن استعدادها لعرض مسلسل عن معاوية بن أبي سفيان.

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