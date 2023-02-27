2023/02/27 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. القبض على متهمين بالاعتداء على رجل مرور) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. القبض على متهمين بالاعتداء على رجل مرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).