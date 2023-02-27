بعد هروبه إلى السليمانية.. الإطاحة بمنفذ جريمة قتل ضابط في الانبار

2023/02/27 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، الإطاحة بمنفذ جريمة قتل ضابط متقاعد في محافظة الانبار، وذلك بعد هروبه إلى محافظة السليمانية.

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