2023/02/27 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hc1qFsBg0vg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليغو… قانون يستفز المتظاهرين والبرلمان يجامل المستقلين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليغو… قانون يستفز المتظاهرين والبرلمان يجامل المستقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).