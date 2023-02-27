مخرجات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة

2023/02/27 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداداليوم- بغداد

عقد إئتلاف إدارة الدولة اجتماعه الاعتيادي، اليوم الإثنين، لمناقشة آخر التطورات في البلاد.

وعُقد الاجتماع في مكتب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأكد المجتمعون وفقاً للبيان تلقته (بغداد اليوم) "على ضرورة إقرار القوانين الواردة في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي ودعم الاصلاحات السياسية والاستمرار بجهود مكافحة الفساد".

وأضاف "كما تم بحث آليات تعزيز العمل الحكومي لتقديم أفضل الخدمات وتنفيذ المشاريع المهمة والحيوية وتحقيق التنمية المستدامة".

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