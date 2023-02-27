متنبئ جوي يكشف حقيقة وجود موجة برد شديدة بعد 6 آذار

2023/02/27 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتنبئ الجوي، واثق السلامي، الأثنين، عن حقيقة قدوم موجة برد شديدة تضرب البلاد بعد 6 آذار المقبل.

وقال السلامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان :"تعرض العراق الى موجة برد قارص بعد 6 آذار، غير واردة حسب معطيات الخرائط الجوية لكن درجات الحرارة، ستسجل انخفاضاً ملحوظاً بعد العاشر من الشهر نفسه وتصل الى 20 درجة مئوية أو أقل".

وأضاف، ان "عودة الأجواء الشتوية خلال شهر آذار غير واردة والدرجات ستكون بشكل عام أعلى من المعدل".

وتوقع السلامي ان تصل الحرارة خلال الشهر المقبل الى "20-27 درجة مئوية وربما تصل الى 30 درجة في محافظتي البصرة وذي قار".

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