السوداني يتعهد بتقديم قتلة طبيب ديالى للعدالة: لن يفلتوا

2023/02/27 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتقديم قتلة طبيب ديالى للعدالة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير قدم تعازيه لذوي الطبيب المغدور أحمد طلال المدفعي، الذي اغتالته أيادٍ آثمة في محافظة ديالى".

وأضاف أن "السوداني اوفد وزير الصحة، و مستشار رئيس مجلس الوزراء، لتقديم التعازي لذوي الشهيد، وحضور مجلس الفاتحة المقام على روحه الطاهرة، والتعبير عن عميق المواساة لأهله ومحبّيه".

وأكد رئيس الوزراء في اتصال هاتفي مع ذوي الطبيب الشهيد بحسب البيان، أنه "يتابع يومياً تفاصيل التحرّي والتحقيق، والإجراءات بملاحقة الجناة، وأنهم سيُقدمون للعدالة ولن يفلتوا من قبضتها"، كما عبّر عن "رفضه للجريمة والتصميم على وضع حدّ لها".

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