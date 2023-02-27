2023/02/27 | 22:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1CXA7zXleqQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غسان العطية : تاريخ العراق يشهد على أن التغييرات لا تتم الا بالعـ ، ـنف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غسان العطية : تاريخ العراق يشهد على أن التغييرات لا تتم الا بالعـ ، ـنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).