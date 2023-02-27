2023/02/27 | 22:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: شدد رئيس الجمهورية الإسلامية في ايران إبراهيم رئيسي، على أن أراضي...

ظهرت المقالة رئيسي: ينبغي ان لا يتحول العراق الى مقرّ للتآمر والتهديد ضد جيرانه أولاً على المسلة.

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