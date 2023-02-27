إدارة الدولة يؤكد دعم الإصلاحات السياسية والاستمرار بمكافحة الفساد

2023/02/27 | 22:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تحالف إدارة الدولة يعقد اجتماعاً في مكتب العامري بحضور السوداني والحلبوسي....

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