2023/02/27 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على المتهمين بالاعتداء على رجل مرور في كركوك.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “قيادة شرطة كركوك وبإشراف ميداني من قبل قائد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على المتهمين بالاعتداء على رجل المرور في كركوك المركز الخبري الوطني.

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