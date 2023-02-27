2023/02/27 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، قرب الانتهاء من دراسة الوثائق القانونية المتبادلة وتنظيم الاتفاقيات المزمع ابرامها مع وزارة العدل الايطالية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل يعلن عن اتفاقية مرتقبة مع نظيره الايطالي المركز الخبري الوطني.

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