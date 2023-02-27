أمير عبد اللهيان يعترف بسلمية مظاهرات إيران.. ويتهم عناصر

2023/02/27 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بـ "التجمعات السلمية" على مستوى البلاد التي اجتاحت البلاد بعد وفاة مهسا أميني، لكنه قال إنها تحولت إلى أعمال عنف بعد "التدخل السيئ من قبل بعض العناصر الإرهابية".

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