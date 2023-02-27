واشنطن تثني.. العراق يستعيد 154 عائلة عراقية من

2023/02/27 | 22:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اثنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، بجهود العراق؛ بعد استعادة 154 عائلة من مخيم "الهول".

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