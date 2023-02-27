2023/02/27 | 22:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | بــ "سانت ليغو" يتمسك الاطار.. تشرين تنتفض وتنتظر تحرك التيار | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: at7U-m4KSpQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | بــ "سانت ليغو" يتمسك الاطار.. تشرين تنتفض وتنتظر تحرك التيار | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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