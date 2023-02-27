القيادة المركزية الاميركية تشيد بجهود العراق في اعادة لاجئي مخيم الهول

2023/02/27 | 22:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان القيادة المركزية الأمريكية قائد القيادة المركزية الأمريكية يشيد بالعراق إعادة اللاجئين في مخيم الهول إلى أوطانهم. الحكومة العراقية تستعيد 154 عائلة عراقية قوامها 582 شخصًا من المحتجزين في مخيم “الهول” شرقي سوريا إلى مركز جدعة 1 لإعادة تاهيلهم. هذا جزء من الحكومة العراقية المستمرة والجهود الدولية لإعادة وإعادة تأهيل وإعادة دمج سكان مخيم الهول […]

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