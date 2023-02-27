وزير الزراعة لـ(بغداد اليوم): الموازنة وصلت لمراحلها الأخيرة والإقليم والدولار عائقان

2023/02/27 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، عن وجود بعض "المعوقات" مع اقليم كردستان بشأن موازنة العام الحالي 2023.

وقال العلياوي في حديث لـ(لبغداد اليوم)، ان :"مشروع قانون الموازنة وصل الى المراحل الأخيرة، ونعتقد انه سيتم تمريرها بعد ان يتم حل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان".

وأشار الى "وجود أمور فنية تتعلق بسعر صرف الدولار بعد تغييره وبالتالي تم ترتيب فقرات الموازنة وفق سعر الصرف الجديد".

وأضاف العلياوي، ان "مجلس الوزراء يأمل بحل المشاكل مع الإقليم بغية عرض الموازنة على مجلس الوزراء لاقرارها" ومن ثم إرسالها الى مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني أعلن في 20 شباط الجاري، عن وجود تقدم كبير في إكمال مسودة قانون الموازنة الاتحادية وقرب عرضها على مجلس النواب للتصويت.

وفي ذات اليوم (20 شباط) أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي ان "الموازنة ستصل مجلس النواب الأسبوع المقبل (الحالي)" لكن يبدو ان ذلك لا يحصل بعد ان رفع البرلمان اليوم جلسته الى السبت المقبل.

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