مجلس الخدمة: تعيين حاملي البكالوريوس والماجستير في 3 وزارات

2023/02/27 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، عن استكمال اجراءات المشمولين بالتعين في ثلاث وزارت وللدرجات الحاكمة.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم استكمال اجراءات تعيين عدد من المشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".

واضاف البيان، ان "المجلس وافق على تعيين حاملي البكالوريوس والماجستير لكل من وزارة ( الاعمار والاسكان ، التربية، الصحة ) و للدرجات الحاكمة فيها، على ان يتم نشر الاسماء لاحقاً، وشملت العناوين الوظيفية الآتية :

- وزارة الاعمار والاسكان (مهندس تقني / تقني هندسي - ماجستير) بواقع (50) درجة وظيفية.

- وزارة التربية ( مدرس ثالث / فنون جميلة - ماجستير ) بواقع (125) درجة وظيفية.

- وزارة الصحة ( معاون مهندس / الكيميائية الاحيائية - بكالوريوس) بواقع (15) درجة وظيفية.

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