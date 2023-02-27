2023/02/27 | 22:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: riLFUldUyqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتهم تتعلق بـ 1.2 مليار دولار.. إكمال إجراءات استرداد متهمين بالفساد من الإمارات | تقرير حازم الشرع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتهم تتعلق بـ 1.2 مليار دولار.. إكمال إجراءات استرداد متهمين بالفساد من الإمارات | تقرير حازم الشرع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).