باجتماع ضم شخصيات جمهورية بارزة.. حاكم فلوريدا الشاب

2023/02/27 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على بعد أميال قليلة فقط، من عقار مار لاغو الذي يمتلكه دونالد ترامب في فلوريدا، اجتمع أكثر من مئة من الجمهوريين المؤثرين في منتجع فاخر الجمعة، مع حاكم الولاية، رون ديسانتيس الذي ينظر إليه على أنه سيكون المنافس الأبرز للرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024.

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