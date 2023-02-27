2023/02/27 | 23:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: دعت صحيفة responsible statecraft مع اقتراب الذكرى العشرين لغزو العراق، الى...

ظهرت المقالة ستيت كرفت في الذكري العشرين لغزو العراق: فشل بكل المقاييس ولم تتحسّب لدور ايران فيه أولاً على المسلة.

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