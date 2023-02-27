2023/02/27 | 23:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، أن مشروع قانون موازنة 2023 وصل الى المراحل الاخيرة وسيتم تمريره بعد انهاء المشاكل مع الإقليم.

وقال العلياوي، "وجود امور فنية تتعلق بسعر صرف الدولار بعد تغييره واعادة ترتيب فقرات الموازنة على السعر الجديد".



وأضاف أن مجلس الوزراء يأمل حل المشاكل مع الاقليم ومن ثم ارسالها الى البرلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: موازنة 2023 وصلت الى مراحلها الاخيرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة: موازنة 2023 وصلت الى مراحلها الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).