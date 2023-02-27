2023/02/27 | 23:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zQ6nZFPi8h4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقابة الأطباء تصدر بيان استنكار بشأن الاعتداء على كوادرها وتطالب بتفعيل قانون حمايتهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقابة الأطباء تصدر بيان استنكار بشأن الاعتداء على كوادرها وتطالب بتفعيل قانون حمايتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).