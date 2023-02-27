ماكرون يتعهد بخفض وجود فرنسا العسكري بإفريقيا.. ويوجه انتقادات لاذعة إلى فاغنر

2023/02/27 | 23:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، بـ"تحويل" الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا، الذي سيبدأ في الأشهر المقبلة، مع "انخفاض ملحوظ" في القوات الفرنسية في القارة.

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