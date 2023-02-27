2023/02/27 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن الفائز بجائزة أفضل حارس في العالم، وذلك خلال حفل جوائز فيفا المُقام حاليًا في فرنسا، وفاز النجم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس فريق أستون فيلا الإنجليزي بالجائزة.

وتفوق النجم الأرجنتيني في جائزة أفضل حارس في العالم على كل من، ياسين بونو حارس مرمى المغرب وفريق إشبيلية وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.

وقاد مارتينيز منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم قطر 2022 بتألقه الكبير، فيما كان ياسين بونو العنصر الأبرز في وصول المغرب إلى المربع الذهبي بنفس النسخة من المونديال، بينما قاد كورتوا فريق ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا للموسم الماضي بتألقه اللافت أمام ليفربول في المباراة النهائية.

وفي سياق آخر، حصل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، على جائزة أفضل حارس في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة منتخب بلاده طوال مباريات البطولة.

ونجح الحارس الأرجنتيني في التصدي لركلة جزاء بالمباراة النهائية أمام منتخب فرنسا، ليساهم في حصد الأرجنتين على لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

وحسم منتخب التانجو، نتيجة مباراة فرنسا والأرجنتين لصالحه، ليُتوج بلقب بطولة كأس العالم 2022، للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد الفوز بنتيجة 4-2 من خلال ركلات الترجيح، عقب التعادل بنتيجة 3-3 في الأشواط الإضافية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيميليانو مارتينيز يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيميليانو مارتينيز يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).