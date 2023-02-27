إعلان جوائز الأفضل لعام 2022

2023/02/27 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بجائزة أفضل حارس مرمى، في حفل جوائز الأفضل 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المقامة مساء الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتنافس مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى للرجال كل من البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني والأرجنتيني إميليانو مارتينيس حارس أستون فيلا الإنكليزي.

وتوجت ماري إيربس حارسة مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي بجائزة الفيفا لأفضل حارسة مرمى.

وذهبت جائزة بوشكاش لأفضل هدف لمارتشين أوليكسي وهو لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة سجل هدفا رائعة بقدم واحدة.

ونالت سارينا فيخمان جائزة أفضل مدربة.

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