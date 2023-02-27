مصدر يكشف عن الجهة التي اعتقلت (أحمد شايع).. ومفاجأة بأرقام هواتفه

2023/02/27 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، عن الجهة التي اعتقلت (أحمد شايع) صاحب شركة الدويب المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فضلا عن جرائم خطف وقتل آخرين.

وذكر المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، ان :"جهاز الأمن الوطني هو من قام بعملية اعتقال (شايع) المتهم بقتل مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو".

وبين، ان "(شايع) ومن معه محتجزون في مديرية الأمن الوطني في البصرة ويخضعون للتحقيق داخلها".

وأضاف المصدر، ان "الأمن الوطني حصل على هواتف (أحمد شايع) التي تثبت تواصله مع كبار المسؤولين فضلاً عن تواصله المستمر مع المدير العام للشركة العامة للموانئ فرحان الفرطوسي".

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق لـ(بغداد اليوم) بان "قوة أمنية خاصة اعتقلت (أحمد شايع) استجابة لما نشرته الوكالة من مذكرات قبض لم تنفذ منذ فترة طويلة" مبينا، أنه "رغم صدور مذكرات قبض بحق (شايع) في وقت سابق لكنه كان يتجول بحرية مطلقة".

وأضاف المصدر، أن "(شايع) كان يتواجد في دولة الإمارات وفي محافظة البصرة ويلتقي بكبار المسؤولين والقادة الأمنيين رغم صدور عشرات أوامر القبض بحقه".

وفي وقت سابق نشرت (بغداد اليوم) أوامر قبض صادرة بحق أفراد عائلة بيت شايع في البصرة الذين يسيطرون على مشروع ميناء الفاو.

وتبين الوثائق صدور أوامر قبض بحق بيت شايع بسبب قيامهم بعمليات قتل وخطف وحرق منازل مواطنين.

واوضح المصدر الذي زود (بغداد اليوم) بالوثائق أن أبرز التهم الموجهة لبيت شايع هي قتل مدير شركة دايو الكورية (بارك شل) الذي وجدت جثته معلقة داخل المشروع بمشنقة.

وكشف المصدر أنه رغم صدور أوامر قبض بحق بيت شايع لكن شركة الدويب التابعة لهم، تعمل داخل ميناء الفاو.

وشركة الدويب هي الشركة التي تعاقدت معها شركة دايو الكورية رسمياً، لتنفيذ ميناء الفاو حيث أن شركة دايو هي شركة إشرافية في حين ان شركة الدويب هي الشركة التنفيذية.

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