حوارة الفلسطينية تحصي الدمار في الممتلكات بعد هجوم للمستوطنين

2023/02/28 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفاق الفلسطينيون في قرية حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة الاثنين على أثار الدمار والتخريب التي وقعت خلال ساعات الليل على يد مستوطنين إسرائيليين أرادوا الانتقام لمقتل مستوطنَين.

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