2023/02/28 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الوكيل الاداري لوزارة الداخلية حسين العوادي ، اليوم الاثنين، ان الجواز الالكتروني سيدخل ضمن تصنيف منظمة الجوازات العالمية،فيما اشار الى ان بداية الشهر المقبل سيصدر اول جواز الكتروني.وقال العوادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية: بداية الشهر المقبل سيصدر اول جواز الكتروني المركز الخبري الوطني.

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