تقرير إسرائيلي: نوايا الحرس الثوري الإيراني بتدريب القوات العراقية يعرقل التطبيع

2023/02/28 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

حذرت صحيفة (الجيروزاليم بوست) الإسرائيلية، الأثنين، من مساعٍ إيرانية لـ"تدريب" القوات العراقية من قبل الحرس الثوري.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، عرض تدريب القوات العراقية من قبل قوات الحرس الثوري، خلال لقاءه في طهران، وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي".

وأشار التقرير الى، ان سلامي "أكد ان هذا التعاون والتدريب يهدف الى طرد القوات الامريكية من المنطقة، ومنع أي محاولات تطبيع مع الكيان الصهيوني" على حد وصفه.

ونوه التقرير الاسرائيلي الى، ان نوايا ايران باستخدام "التعاون العسكري" مع العراق لاستهداف القوات الامريكية والمصالح الإسرائيلية في الخليج العربي، تمثل "خطرا" و"تعقد" من طبيعة العلاقات والدعم المقدم من الولايات المتحدة الى السلطات العراقية"، بحسب التقرير.

يذكر ان وزير الدفاع، ثابت العباسي، قد وصل أمس الى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، وكل من وزير الدفاع الايراني، حسين دهقان وقائد الحرس الثوري، حسين سلامي.

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