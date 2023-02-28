احتجاجان للتيار الصدري..عسكري حول معقل ثوار تشرين ومدني عند مبنى البرلمان

2023/02/28 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ اظهر‭ ‬الصدريون‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬حضوراً‭ ‬أأمنياً‭ ‬ومدنياً‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬واحد‭ ‬حيث‭ ‬ تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أتباع‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وبعض‭ ‬الاتجاهات‭ ‬المدنية‭ ‬المتضامنة‭ ‬معه،‭ ‬أمس،‭ ‬أمام‭ ‬أبواب‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬للتراجع‭ ‬عن‭ ‬قراءة‭ ‬مشروع‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬تمهد‭ ‬لإقراره‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.[…]

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