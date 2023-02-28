2023/02/28 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام اواصل اليوم نشر عدد من الرسائل من مقتطفات منها وردتني في اطار التعقيب على مقال القيد الالكتروني ومشكلة العراقيين في الخارج . ساهرة الفدعم، عراقية مقيمة في استراليا تقول: اريد ان اسمع يوما خبراً مفرحاً لأي عراقي يعيش في الغربة. علي احمد حاصود من السويد: كنت قبل اكثر من عشر سنوات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعقيبات من القراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعقيبات من القراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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