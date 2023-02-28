‭ ‬تعقيبات‭ ‬من‭ ‬القراء

2023/02/28 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ اواصل‭ ‬اليوم‭ ‬نشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬من‭ ‬مقتطفات‭ ‬منها‭ ‬وردتني‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التعقيب‭ ‬على‭ ‬مقال‭ ‬القيد‭ ‬الالكتروني‭ ‬ومشكلة‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ .‬ ساهرة‭ ‬الفدعم،‭ ‬عراقية‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬استراليا‭ ‬تقول‭: ‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اسمع‭ ‬يوما‭ ‬خبراً‭ ‬مفرحاً‭ ‬لأي‭ ‬عراقي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الغربة‭.‬ علي‭ ‬احمد‭ ‬حاصود‭ ‬من‭ ‬السويد‭: ‬كنت‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ […]

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