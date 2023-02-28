عبداللهيان:تسلمنا عبر العراق رسالة أمريكية بالرغبة في استكمال الاتفاق النووي

2023/02/28 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬طهران‭ -‬الزمان أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬العراق‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬وعقب‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حمل‭ ‬رسالة‭ ‬مفادها‭ ‬بأن‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لاستكمال‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.‬ ‮ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬كنا‭ ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬نرحب‭ ‬بالمسار‭ ‬الديبلوماسي‭ ‬والحوار‭ ‬ولم‭ ‬نبتعد‭ ‬عن‭ ‬المحادثات‮»‬‭.‬فيما‭ ‬أعطت‭ ‬المليشيات‭ ‬الموالية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬امس‭ ‬الأول‭ […]

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