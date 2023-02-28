2023/02/28 | 01:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KGX4kYhF8dw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد المركز الثقافي لمدينة خانقين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد المركز الثقافي لمدينة خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).