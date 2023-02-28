ماذا قال عن مبابي وبنزيما؟ أول تصريح لميسي بعد فوزه بجائزة

2023/02/28 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما تغلب عليه في 18 ديسمبر ليقود الأرجنتين الى لقبها العالمي الأول منذ 1986، عاد ليونيل ميسي للتفوق مجدداً على زميله في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي ليحرز جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

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