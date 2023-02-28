وزير الداخلية: داعش يخطط لفتنة طائفية في ديالى والأخطاء العسكرية واردة

2023/02/28 | 01:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، عن مخطط لداعش الارهابي، لإثارة "فتنة طائفية" في محافظة ديالى.

ونقل بيان للجنة الأمن والدفاع النيابية، عن الشمري قوله خلال استضافته في اللجنة، الأثنين تأكيده بان "قدرات داعش الإرهابي في تنازل واضح نتيجة الضربات الجوية التي تنفذ، بالإضافة إلى جهد القطاعات العسكرية الماسكة للأرض، فضلا عن الدور الكبير الذي يمارسه جهاز الاستخبارات العسكرية لجمع المعلومات عن إمكان تواجد الخلايا الإرهابية مما يعطي أولوية للقطاعات العسكرية للقيام بعمليات أمنية استباقية".

وشدد الشمري على، ان "داعش في محافظة ديالى يعمل على الوتر الطائفي باستهداف المكونات وخلق فتنة".

وأشار الى، ان "العمليات العسكرية اليوم هي عمليات تعرضية واستباقية من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ضد داعش الإرهابي وفق خطط واستراتيجية أمنية بحتة".

وأضاف الشمري بأن "الأخطاء العسكرية واردة وتعمل القيادة العسكرية على حلها" مؤكداً "أهمية تفعيل السير الأمني للعاصمة بغداد للسيطرة على الوضع الأمني فيها".

ولفت وزير الداخلية الى، أن "منطقة الطارمية وعرة في طبيعتها الجغرافية بوجود بساتين مما يتسبب بالتقدم البطيء للقوات الأمنية والعسكرية في عملية التفتيش بالمنطقة".

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