ليونيل ميسي يتوج بجائزة “The Best” لأفضل لاعب في العالم

2023/02/28 | 02:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توّج المخضرم ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 من ذا بيست، بعد تفوقه على صاحب الكرة الذهبية؛ الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وزميله في باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.وفاز ميسي بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2022، بعدما قاد منتخب بلاده أخيرًا للتتويج باللقب الأغلى؛ كأس العالم […]

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