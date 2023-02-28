بينهم أشرف حكيمي..

2023/02/28 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع رابطة المحترفين الدولية "FIFPRO"، الاثنين، عن "التشكيل المثالي" لأفضل 11 لاعبا حول العالم خلال عام 2022.

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