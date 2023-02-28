الحكومة الكندية تحذو حذو أوروبا والولايات المتحدة بخصوص تيك توك

2023/02/28 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الحكومة الكندية الاثنين تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.

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