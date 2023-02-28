كريستيانو رونالدو خارج تشكيل

2023/02/28 | 03:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاب كريستيانو رونالدو عن التشكيل المثالي لأبرز 11 لاعبا في العالم خلال عام 2022، المُعلن عنه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع رابطة المحترفين الدولية "FIFPRO".

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