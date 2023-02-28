بخلاف التوقعات.. إيلون ماسك يستعيد لقب

2023/02/28 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخلاف توقعات اقتصادية أشارت إلى أنه خسر موقعه كأغنى رجل في العالم للأبد، فاجأ الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إليون ماسك، العالم واستعاد مركزه اعتبارا، من الاثنين، ليتربع على قمة قائمة مليارديرات العالم ثانية، بعد ارتفاع أسعار أسهم تسلا.

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